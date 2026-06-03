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Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen - Motorradfahrer flieht vor Kontrolle - Zeugen gesucht

Dudenhofen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife auf der L537 von Harthausen nach Dudenhofen ein Motorcross-Motorrad ohne ersichtliches Kennzeichen. Das Motorrad sollte in der Landauer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als der Fahrer dies bemerkte, wendete er über den Gehweg und entfernte sich in Richtung Ortsausgang nach Harthausen/Römerberg. Die Polizeistreife verlor schnell den Blickkontakt und konnte das Fahrzeug auch mit Unterstützungsstreifen nicht mehr antreffen.

Der Fahrer trug einen dunklen Motorcross-Helm, ein langärmeliges lila-farbenes Oberteil, schwarze Hosen, weiße Sneaker und einen bräunlichen Rucksack.

Zeugen, die Angaben zu dem Motorrad oder dem Fahrer machen können, oder Personen, welche durch die Fahrweise des Motorrades gefährdet worden sind, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

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