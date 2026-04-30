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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B327

Koblenz (ots)

Am heutigen Morgen gegen 07:00 Uhr kam es auf der B327 zwischen Gödenroth und Kastellaun zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW und einem Linienbus, der mit 19 Personen, u.a. Kindern besetzt war. Momentan ist die B327 in beide Fahrtrichtungen zum Zweck der Unfallaufnahme gesperrt. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person tödlich verletzt, mehrere Personen wurden leicht verletzt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

06761 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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