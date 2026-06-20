Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kleinbrand in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (neu) - Am 20.06.2026, gegen ca. 15:00 Uhr, kam es im Domänenweg, im Fredener Ortsteil Winzenburg, zu einem Brand. Offensichtlich hatte aus unbekannter Ursache eine Papiertonne angefangen zu brennen. Das Feuer griff auf einen nahestehenden Baum über. Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Der entstandene Schaden an dem Baum, bzw. an der Papiertonne kann bislang noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise zur bislang unbekannten Brandverursacherin oder zum Brandverursacher nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/8073-0 entgegen.

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