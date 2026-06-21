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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruch in Kindertagesstätte

Hildesheim (ots)

Sarstedt (tko) Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag, 19.06.2026, 21.00 Uhr, bis Sonntag, 21.06.2026, 09.45 Uhr, in die Kindertagesstätte im Carl-Orff-Weg ein. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten sie ein Fenster auf. Im Gebäude wurden sämtliche Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht festgestellt werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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