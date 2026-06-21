Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei zieht betrunkenen Festbesucher aus dem Verkehr

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / HEINDE / LECHSTEDT (erb). In den frühen Morgenstunden des 21. Juni 2026 kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth um 02:56 Uhr einen Fahrer eines Elektrokleinstfahrzeugs in der Itzumer Straße im Bad Salzdetfurther Ortsteil Heinde.

Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße fiel den Beamten der Mann auf, der beim Erblicken des Streifenwagens offenbar versuchte, von seinem Fahrzeug abzusteigen. Dabei geriet er jedoch deutlich ins Straucheln und stürzte beinahe.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Polizisten erheblichen Atemalkoholgeruch fest. Der Mann gab an, zuvor ein öffentliches Fest in Lechstedt besucht und dort größere Mengen Bier konsumiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille.

Gegen den Fahrer des Elektrotretrollers wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Zur gerichtsfesten Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.

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