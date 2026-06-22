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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwere räuberische Erpressung auf Aral-Tankstelle in Hildesheim// Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 20.06.2026, gegen 21:50 Uhr, kam es in der Aral-Tankstelle in der Marienburger Straße in Hildesheim zu einer schweren räuberischen Erpressung.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei maskierte Täter den Verkaufsraum der Tankstelle und forderten unter Vorhalt gefährlicher Gegenstände die Herausgabe von Bargeld sowie Zigaretten. Ein Mitarbeiter kam der Forderung nach und übergab die verlangten Gegenstände. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute.

Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Ergreifung der Täter.

Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben:

   -Beide männlich und etwa 20 Jahre alt
   -Beide von schlanker Statur
   -Einer der Täter trug helle Oberbekleidung, der andere war dunkel 
gekleidet.
   -Beide Täter waren maskiert.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zu den Tätern oder zu verdächtigen Beobachtungen im Bereich der Marienburger Straße geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121 / 939-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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