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POL-HI: Unfallflucht auf der BAB7 bei Seesen - Fahrzeug überschlägt sich

POL-HI: Unfallflucht auf der BAB7 bei Seesen - Fahrzeug überschlägt sich
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Hildesheim (ots)

Landkreis Goslar, Gemarkung Bornhausen (eis), Am Montag, 22. Juni 2026, gegen 09:07 Uhr, befährt eine 19jährige aus Peine den mittleren Fahrstreifen der BAB7 in Richtung Hannover. Zwischen den Anschlussstellen Seesen und Rhüden wird sie nach eigenen Angaben von einem unbekannten Fahrzeug - mutmaßlich ein weißer Audi - geschnitten. Daraufhin führt sie eine Lenkbewegung durch und verliert die Kontrolle über ihren Pkw. In der Folge kommt sie nach links von der Fahrbahn ab und prallt in die Betongleitschutzwand. Durch den Aufprall kippt ihr Pkw schließlich aufs Dach. Am Pkw entsteht erheblicher Sachschaden. Ersthelfer befreien die junge Frau aus dem Fahrzeug und betreuen sie bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Sie wird für weitere Untersuchungen mittels Rettungshubschrauber einem Hildesheimer Krankenhaus zugeführt. Durch den Unfall wurde sie schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Die Fahrbahn bleibt zunächst voll, und nach der Unfallaufnahme für Reinigungs- und Bergungsarbeiten noch bis 12:20 Uhr teilweise gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder zu dem verursachenden Fahrzeugführer Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Hildesheim unter Telefonnummer 05121/939225 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Autobahnpolizei

Telefon: 05121/939-225
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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