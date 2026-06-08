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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Einbrecher

POL-NE: Polizei sucht Einbrecher
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es zu insgesamt acht Einbrüchen im Kreisgebiet gekommen. Dreimal schlugen bislang unbekannte Tatverdächtige in Grevenbroich zu, jeweils zweimal in Meerbusch und Neuss. In Dormagen konnten in der Nacht zu Montag, 1. Juni, zwei Verdächtige angetroffen und vorübergehend festgenommen werden (Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6285927).

Das Kriminalkommissariat 14 hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Die polizeiliche Erfahrung zeigt, dass Einbrecher häufig unter Zeitdruck operieren. Von dem Moment, in dem sie ihr Ziel angehen, bis zur Flucht mit der Beute vergehen oft nur wenig Minuten. Wenn der Einbruch nicht so schnell geschehen kann, lassen die Verbrecher häufig von ihrem Vorhaben ab - aus Angst, entdeckt zu werden. Deswegen können häufig schon einfache Sicherheitsmaßnahmen helfen, ein Haus oder eine Wohnung gegen unbefugtes Betreten zu schützen. Achten Sie - auch bei warmem Wetter - immer darauf, Fenster und Türen zu schließen, wenn Sie nicht im Haus sind. Die Polizei berät außerdem Eigentümer und Mieter kostenlos und herstellerneutral zu Möglichkeiten des Einbruchsschutzes. Ein Termin bei Ihnen vor Ort kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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