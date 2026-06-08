PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufsitzrasenmäher gerät in Brand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag (06.06.), gegen 01:50 Uhr, an der Hammer Landstraße im Hammfeld ein Aufsitzrasenmäher mit Fahrerkabine in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das brennende Fahrzeug auf einem Firmengelände bemerkt und den Notruf gewählt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Polizei bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 11:09

    POL-NE: Kind wird bei Unfall schwer verletzt

    Dormagen (ots) - Ein vier Jahre alter Junge ist am Samstag (06.06.) gegen 12:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wieskirchenstraße in Hackenbroich schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einer Kollision zwischen dem Kind und dem Wagen einer 76 Jahre alten Frau aus Dormagen. Die Autofahrerin blieb ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 11:08

    POL-NE: Stunt schlägt fehl: Motorradfahrer schwer verletzt

    Dormagen (ots) - Am Sonntagabend, 7. Juni, hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Gegen 21:45 Uhr hat der Dormagener offenbar versucht, auf der Provinzialstraße in Horrem stark zu beschleunigen und auf dem Hinterrad seiner Maschine zu fahren. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich schwer. Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren