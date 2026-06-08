Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Aufsitzrasenmäher gerät in Brand

Neuss (ots)

Aus bislang unbekannten Gründen ist am Samstag (06.06.), gegen 01:50 Uhr, an der Hammer Landstraße im Hammfeld ein Aufsitzrasenmäher mit Fahrerkabine in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das brennende Fahrzeug auf einem Firmengelände bemerkt und den Notruf gewählt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe liegen der Polizei bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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