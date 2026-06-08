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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kind wird bei Unfall schwer verletzt

Dormagen (ots)

Ein vier Jahre alter Junge ist am Samstag (06.06.) gegen 12:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Wieskirchenstraße in Hackenbroich schwer verletzt worden. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam es zu einer Kollision zwischen dem Kind und dem Wagen einer 76 Jahre alten Frau aus Dormagen. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Sie war mit ihrem Kleinwagen auf der Wieskirchenstraße in Richtung Dormagener Straße unterwegs und hatte den Jungen, der beim Spielen vom Gehweg auf die Fahrbahn gekrabbelt war, nicht bemerkt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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