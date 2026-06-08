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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Stunt schlägt fehl: Motorradfahrer schwer verletzt

Dormagen (ots)

Am Sonntagabend, 7. Juni, hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Gegen 21:45 Uhr hat der Dormagener offenbar versucht, auf der Provinzialstraße in Horrem stark zu beschleunigen und auf dem Hinterrad seiner Maschine zu fahren. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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