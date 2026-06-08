Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Stunt schlägt fehl: Motorradfahrer schwer verletzt

Dormagen (ots)

Am Sonntagabend, 7. Juni, hat sich ein 27-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall schwer verletzt.

Gegen 21:45 Uhr hat der Dormagener offenbar versucht, auf der Provinzialstraße in Horrem stark zu beschleunigen und auf dem Hinterrad seiner Maschine zu fahren. Dabei verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam zu Fall und verletzte sich schwer.

Der 27-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

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