Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeioberkommissarin aus Nordrhein-Westfalen wird mit dem United Nations Woman Police Officer Award of the Year 2025 ausgezeichnet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

Die Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss teilt die Presseveröffentlichung des Ministeriums des Innern:

Das Ministerium des Innern teilt mit:

Polizeioberkommissarin Stephanie Königs aus Neuss wird am Freitag, 5. Juni 2026, mit dem United Nations Woman Police Officer of the Year Award 2025 ausgezeichnet. UN-Generalsekretär António Guterres verleiht ihr persönlich im UN-Hauptquartier in New York die Auszeichnung. Mit dem Woman Police Officer Award werden ihre herausragenden Leistungen als Leiterin eines 26-köpfigen Teams in der Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (UNMISS) gewürdigt. Innenminister Herbert Reul: "Internationale Polizeimissionen verlangen viel: Mut, Fingerspitzengefühl und ein hohes Maß an Engagement. Stephanie Königs hat all das eindrucksvoll bewiesen. Die Auszeichnung würdigt nicht nur ihre herausragende Arbeit, sondern ist auch ein starkes Signal für die gesamte Polizei. Frauen übernehmen international Verantwortung, leisten Großartiges und sind Vorbilder für alle Kolleginnen und Kollegen. Mein herzlicher Glückwunsch an Stephanie Königs. Sie können stolz sein und sind ein echtes Aushängeschild unserer Polizei."

Stephanie Königs ist Polizeioberkommissarin der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss und derzeit im Wachdienst in Grevenbroich eingesetzt. Sie verfügt über mehr als 13 Jahre Erfahrung im Polizeidienst. Im Rahmen internationaler Polizeimissionen war sie bereits in der Beobachtermission der Europäischen Union in Georgien sowie zuletzt von September 2024 bis März 2026 in der Mission der Vereinten Nationen im Südsudan (UNMISS) eingesetzt, auf welche sie hauptsächlich im Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten der Polizei Nordrhein-Westfalen in Brühl vorbereitet wurde. Im Südsudan führte Stephanie Königs in ihrer Funktion als Teamleiterin anspruchsvolle Checkpoint-Verhandlungen durch. Auch in unsicheren und dynamischen Situationen bewies sie herausragendes Verhandlungsgeschick, Professionalität und Beharrlichkeit. So stellte sie beispielsweise den polizeilichen Zugang zu sensiblen Bereichen, wie einer Unterkunft für Binnenvertriebene, sicher und ermöglichte gleichzeitig den Austausch zwischen Geflüchteten und der Polizei. Darüber hinaus setzte Stephanie Königs operative Innovationen um, darunter strukturierte Vor- und Nachbereitungen sowie Fußpatrouillen zur Lageerkundung. Ihre Führungsarbeit stärkte die Frühwarnmechanismen der Mission und unterstützte eine fundierte Entscheidungsfindung in Krisensituationen.

Der Woman Police Officer Award der Vereinten Nationen wurde bereits 14-mal an weibliche Vorbilder in Friedenseinsätzen verliehen. Ziel des Awards ist es, die Sichtbarkeit von Frauen in internationalen Missionen zu stärken und die Entsendestaaten zu ermutigen, mehr Frauen für solche Einsätze zu nominieren. Für die Auszeichnung kommen Kandidatinnen aus allen 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in Betracht.

Bildmaterial zur Preisverleihung wird von den Vereinten Nationen über die Plattform https://dam.media.un.org/ bereitgestellt. Für den Zugriff ist eine vorherige Registrierung erforderlich.

Bei Bürgeranfragen wenden Sie sich bitte an: Telefon 0211 871-01.

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