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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Am Donnerstag, 4. Juni, ist es an der Eppinghovener Straße in Neuss-Holzheim zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 63-Jährige schwer verletzt worden ist.

Diese war nach ersten Erkenntnissen gegen 16:15 Uhr mit dem Fahrrad in Fahrtrichtung Bergheimer Straße unterwegs, als ein 31-Jähriger mit einem Lkw aus einer unbenannten Straße, offenbar aus Richtung Bergheimer Straße kommend, auf die Eppinghovener Straße einbiegen wollte. Dabei missachtete er offenbar den Vorrang der Radfahrerin, es kam zur Kollision.

Die 63-Jährige stürzte und verletzte sich schwer, der 31-Jährige wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, weiterführende Angaben unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.neuss@polizei.nrw.de zu richten.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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