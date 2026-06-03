Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bus muss notbremsen: Mehrere Kinder verletzt

Dormagen (ots)

Am Mittwoch, 3. Juni, sind mehrere Kinder in einem Schulbus in Dormagen verletzt worden, als dieser plötzlich bremsen musste.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der Bus kurz vor 8 Uhr von der K18 kommend in die Dr.-Geldmacher-Straße eingebogen. Kurz hinter der Kreuzung kam ein Radfahrer aus einem Feldweg; um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei wurden insgesamt 26 Kinder im Bus leicht verletzt.

Um die Versorgung der Verletzten zu organisierten wurde die Dr.-Geldmacher-Straße vorübergehend gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen.

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