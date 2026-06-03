Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster Jugendlicher wurde in Mönchengladbach angetroffen

Neuss / Mönchengladbach (ots)

Mit unserer Pressemitteilung vom 02.06.2026 um 12:53 Uhr unter dem Titel "Suche nach vermissten Jugendlichen: Polizei bittet um Hilfe" hatten wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 14 Jahre alten Jungen gebeten.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6286870

Der Jugendliche wurde am Dienstag (02.06.) von Kräften der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mönchengladbach angetroffen und in die pädagogische Einrichtung nach Neuss zurückgeführt.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe.

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