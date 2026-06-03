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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung beendet - Vermisster Jugendlicher wurde in Mönchengladbach angetroffen

Neuss / Mönchengladbach (ots)

Mit unserer Pressemitteilung vom 02.06.2026 um 12:53 Uhr unter dem Titel "Suche nach vermissten Jugendlichen: Polizei bittet um Hilfe" hatten wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 14 Jahre alten Jungen gebeten.

Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6286870

Der Jugendliche wurde am Dienstag (02.06.) von Kräften der Bundespolizei am Hauptbahnhof Mönchengladbach angetroffen und in die pädagogische Einrichtung nach Neuss zurückgeführt.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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