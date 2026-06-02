Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei befreit Hund aus heißem Auto

Neuss (ots)

Am Freitag, 29. Mai, haben Einsatzkräfte der Neusser Polizei vermutlich einen Hund vor dem qualvollen Hitzetod in einem Auto gerettet.

Das Tier war gegen 18 Uhr von Passanten in einem Pkw entdeckt und gemeldet worden, der in der prallen Sonne auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße stand. Die daraufhin hinzugezogenen Polizisten nahmen durch die Scheibe des Wagens den augenscheinlich schlechten Allgemeinzustand des Tieres wahr, zudem zeigte die Parkscheibe an, dass der Hund bereits mindestens eine Stunde allein im Auto war. Da sich kein Besitzer finden ließ, entschlossen sich die Beamten, die Scheibe einzuschlagen und das Tier zu befreien. Wenig später erschien die Halterin von Fahrzeug und Hund. Sie zeigte sich im Gespräch wenig verständnisvoll. Nach eindringlicher Belehrung durch die Beamten wurde ihr der Hund übergeben.

Bei warmem Wetter kann sich das Innere eines Fahrzeugs schnell auf gefährliche Temperaturen aufheizen. Tiere im Inneren zu lassen kann lebensgefährlich werden - auch, wenn diese Wasser zur Verfügung haben oder das Fenster einen Spalt geöffnet bleibt. Lassen Sie deswegen Hunde oder andere Haustiere auf keine Fall im geparkten Wagen zurück - auch nicht kurz.

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