Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Jüchen (ots)

Seit Montag (01.06.) gegen 09:30 Uhr wird der 16 Jahre alte Jean-Luca D. vermisst. Er wurde letztmalig am Tennisplatz an der Stadionstraße in Jüchen gesehen.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Jean-Luca ist 178 Zentimeter groß und schlank. Er hat blonde Haare und war mit einer blauen Sweatshirt-Jacke, kurzen Hosen und schwarzen Schuhen bekleidet.

Fotos des Jugendlichen sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205389

Hinweis:

Die Bilder sind nur so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, anschließend werden sie umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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