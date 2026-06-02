PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Jugendlichen

Jüchen (ots)

Seit Montag (01.06.) gegen 09:30 Uhr wird der 16 Jahre alte Jean-Luca D. vermisst. Er wurde letztmalig am Tennisplatz an der Stadionstraße in Jüchen gesehen.

Da die Ermittlungen der Kriminalpolizei bislang nicht auf die Spur des Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Jean-Luca ist 178 Zentimeter groß und schlank. Er hat blonde Haare und war mit einer blauen Sweatshirt-Jacke, kurzen Hosen und schwarzen Schuhen bekleidet.

Fotos des Jugendlichen sind im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem folgenden Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/205389

Hinweis:

Die Bilder sind nur so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, anschließend werden sie umgehend gelöscht.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300 beim Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 13:00

    POL-NE: Polizei sucht rücksichtslosen Autofahrer

    Grevenbroich (ots) - Nur dank Glück und schneller Reaktion von Verkehrsteilnehmern konnte am Freitag, 29. Mai, ein Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße in Grevenbroich verhindert werden. Gegen 15:30 bedrängte der Fahrer eines schwarzen BMW mit Berliner Kennzeichen andere Verkehrsteilnehmer durch Aufblenden und dichtes Auffahren. Trotz Überholverbot setzte der Unbekannte zu mehreren Überholvorgängen an, einen ...

    mehr
  • 01.06.2026 – 11:50

    POL-NE: Ermittler suchen mögliche Unfallbeteiligte und Zeugen

    Dormagen (ots) - Eine Verkehrsteilnehmerin hat am Freitag (29.05.) gegen 13:20 Uhr einen möglichen Verkehrsunfall auf der Neusser Straße bei der Polizei gemeldet. Die Zeugin hatte gesehen, wie ein Kind im Alter von etwa elf bis 13 Jahren vor einem älteren Renault Twingo lag. Zudem sei ein weißer Fußball über die Straße gerollt. Anschließend soll der Junge aufgestanden sein, das Kennzeichen des Autos fotografiert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren