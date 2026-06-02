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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Suche nach vermissten Jugendlichen: Polizei bittet um Hilfe

Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem 14-Jährigen, der aus einer pädagogischen Einrichtung in Neuss abgängig ist.

Der Jugendliche hat die Einrichtung offenbar am Montag, 1. Juni, gegen 15:30 Uhr verlassen und ist seither nicht zurückgekehrt.

Er ist etwa 180 Zentimeter groß und von kräftiger Statur, hat braunes, mittellanges Haar und war zuletzt schwarz gekleidet.

Weitere Informationen gibt es im Fahndungsportal unter https://polizei.nrw/fahndung/205452 Dieser Link ist nur solange funktionstüchtig, wie die Grundlagen einer Öffentlichkeitsfahndung gegeben sind.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort des 14-Jährigen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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