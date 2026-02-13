PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb schlägt auf Security-Mitarbeiter ein

Wuppertal (ots)

Gestern (12.02.2026, 17:40 Uhr) flüchtete ein vermeintlicher 
Ladendieb in Elberfeld, nachdem er einen Sicherheitsmitarbeiter 
schlug.

Der 19-Jährige hatte zunächst Bekleidungsstücke aus einem 
Modegeschäft in den City-Arkaden ohne zu bezahlen mitgenommen. Als 
der Mitarbeiter ihn am Ausgang zur Hofaue ansprach, schlug der junge 
Mann direkt zu und flüchtete nach einem weiteren Gerangel. Kurze Zeit
später kehrte er zurück, bespuckte und beleidigte den 
Sicherheitsmitarbeiter und flüchtete erneut.

Noch in der Nähe konnte er von Polizeibeamten angetroffen und 
vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes konnten weitere 
mutmaßlich gestohlenen Kleidungsstücke sichergestellt werden.

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

