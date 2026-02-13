Polizei Wuppertal

POL-W: W Ladendieb schlägt auf Security-Mitarbeiter ein

Wuppertal (ots)

Gestern (12.02.2026, 17:40 Uhr) flüchtete ein vermeintlicher Ladendieb in Elberfeld, nachdem er einen Sicherheitsmitarbeiter schlug. Der 19-Jährige hatte zunächst Bekleidungsstücke aus einem Modegeschäft in den City-Arkaden ohne zu bezahlen mitgenommen. Als der Mitarbeiter ihn am Ausgang zur Hofaue ansprach, schlug der junge Mann direkt zu und flüchtete nach einem weiteren Gerangel. Kurze Zeit später kehrte er zurück, bespuckte und beleidigte den Sicherheitsmitarbeiter und flüchtete erneut. Noch in der Nähe konnte er von Polizeibeamten angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des polizeibekannten Mannes konnten weitere mutmaßlich gestohlenen Kleidungsstücke sichergestellt werden.

