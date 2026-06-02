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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung - Wer kann Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben?

Neuss (ots)

Am Samstag (31.01.) gegen 21:30 Uhr wurde auf freier Strecke im Gleisbereich zwischen den Haltestellen Neuss-Süd und Neuss-Norf eine Person von einem Regionalexpress erfasst und tödlich verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen haben sich keine Hinweise auf ein strafrechtliches Verhalten Dritter ergeben. Die Identität des Toten konnte trotz umfangreicher Maßnahmen bis heute nicht geklärt werden. Die Polizei bittet deshalb nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung und veröffentlicht ein Foto des Verstorbenen im Fahndungsportal der Polizei Nordrhein-Westfalen unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/205469

Der Mann war schätzungsweise 20 bis 40 Jahre alt und hatte dunkelbraune Haare. Hinweis zur Öffentlichkeitsfahndung: Der Link ist nur so lange abrufbar, wie die rechtlichen Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung vorliegen, anschließend wird er umgehend gelöscht. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 11 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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