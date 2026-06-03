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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Einbrecher im grauen BMW

Dormagen (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach vermutlich vier bislang unbekannten Männern, die am Dienstagabend, 2. Juni, in ein Firmengelände an der Borsigstraße im Dormagener Ortsteil St. Peter eingebrochen sind. Mit dem - offenbar gestohlenen - Fahrzeug wurde zunächst kurz vor 18 Uhr das Rolltor eingedrückt, bevor die Verdächtigen auf diesem Weg in die Halle einstiegen. Dort wurden sie von der Überwachungstechnik erfasst und mittels Lautsprecher angesprochen, woraufhin sie die Flucht ergriffen, offenbar ohne Beute zu machen.

Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ, weshalb die Ermittler des Kriminalkommissariat 25 nun die Bevölkerung um Mithilfe bitten.

Der mutmaßliche Fahrer des grauen 1er-BMW war mit einer Kapuzenjacke in schwarz, weiß und rot sowie einer weißen Hose bekleidet. Ein weiterer Verdächtiger ist von südeuropäischem Erscheinungsbild, hat schwarze Haare und trug ein enges, schwarzes Langarmshirt sowie weiße Shorts mit rosa Blumenmotiv. Der dritte gesuchte ist ebenfalls augenscheinlich südeuropäischer Herkunft und schwarzhaarig, er trug eine schwarze Jacke mit Fellkragen, ein weißes Shirt und eine schwarze Hose. Der vierte Mann trug eine schwarze Pufferjacke mit Kapuze und eine weiße Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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