Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau im Zug gestoßen

Gießen (ots)

Am vergangenen Freitag (22.5./13:15 Uhr) benutzte eine mobilitätseingeschränkte 83-Jährige Frau den Regional Express RE 4286 von Gießen in Richtung Koblenz.

Auf Grund ihrer körperlichen Beeinträchtigung war es ihr nicht möglich über einen längeren Zeitraum zu stehen.

Sie ging auf einen Platz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, auf dem bereits ein ca. 20-jähriger Mann saß. Auf dem Sitzplatz neben dem Mann stand lediglich ein Rucksack. Als die Frau den Mann ansprach und darum bat den Platz freizumachen, reagierte der Mann nicht.

Sie erklärte ihm die Situation, dass ihr auf Grund ihrer körperlichen Einschränkung der Sitzplatz zustehe. Als Antwort bekam sie lediglich ein "Nein". Sie nahm nun den Rucksack vom Sitz und stellte ihn auf die Erde, um sich einen Sitzplatz zu verschaffen.

Daraufhin stieß der junge Mann die 83-Jährige Frau, die nur mit Glück nicht stürzte. Da der Zug sehr voll war, bestand nicht die Möglichkeit einen anderen freien Sitzplatz zu wählen.

Eine andere Reisende überlies der 83-Jährigen ihren Sitzplatz.

Auch als weitere Reisende kamen, räumte der Unbekannte den Platz nicht.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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