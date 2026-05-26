PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau im Zug gestoßen

Gießen (ots)

Am vergangenen Freitag (22.5./13:15 Uhr) benutzte eine mobilitätseingeschränkte 83-Jährige Frau den Regional Express RE 4286 von Gießen in Richtung Koblenz.

Auf Grund ihrer körperlichen Beeinträchtigung war es ihr nicht möglich über einen längeren Zeitraum zu stehen.

Sie ging auf einen Platz für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, auf dem bereits ein ca. 20-jähriger Mann saß. Auf dem Sitzplatz neben dem Mann stand lediglich ein Rucksack. Als die Frau den Mann ansprach und darum bat den Platz freizumachen, reagierte der Mann nicht.

Sie erklärte ihm die Situation, dass ihr auf Grund ihrer körperlichen Einschränkung der Sitzplatz zustehe. Als Antwort bekam sie lediglich ein "Nein". Sie nahm nun den Rucksack vom Sitz und stellte ihn auf die Erde, um sich einen Sitzplatz zu verschaffen.

Daraufhin stieß der junge Mann die 83-Jährige Frau, die nur mit Glück nicht stürzte. Da der Zug sehr voll war, bestand nicht die Möglichkeit einen anderen freien Sitzplatz zu wählen.

Eine andere Reisende überlies der 83-Jährigen ihren Sitzplatz.

Auch als weitere Reisende kamen, räumte der Unbekannte den Platz nicht.

Zeugen gesucht!

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Täter machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:30

    BPOL-KS: Mann bedroht und beleidigt Fahrgäste im Regionalexpress

    Marburg (ots) - Am vergangenen Samstag (16.5. / 18:30 Uhr) soll ein 46-jähriger Mann im Regionalexpress 30, auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Gießen, mehrere Personen bedroht und beleidigt haben. Zudem kam er einigen Kindern bedrohlich nahe und rauchte im Zug. Der Zug befand sich in Anfahrt auf den Bahnhof Marburg. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 13:30

    BPOL-KS: Unbekannte legen Reifen auf die Gleise

    Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Unbekannte Personen legten am Sonntag (17.5. / 14:50 Uhr) auf der Bahnstrecke von Treysa nach Schlierstein, einen Reifen auf die Gleise. Ein Güterzug überfuhr den Reifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h. Durch den Vorfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, auch die Lok wurde nicht beschädigt. Eine Sperrung der Strecke wurde veranlasst, und die Reifenteile ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 14:33

    BPOL-KS: Unbekannter randaliert und schlägt Zeugen ins Gesicht

    Wetzlar (ots) - Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Montag (11.5., 23:15 Uhr) am Bahnhof Wetzlar mehrfach gegen ein Wartehäuschen geschlagen haben. Als sich ein 43-jährige Mann nach dem Randalierer umdrehte fühlte dieser sich offensichtlich provoziert und näherte sich dem Mann. Der 43-Jährige versuchte zunächst durch einen Stoß den unbekannten Mann auf Abstand zu halten. Daraufhin schlug der Unbekannte nach dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren