Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bedroht und beleidigt Fahrgäste im Regionalexpress

Marburg (ots)

Am vergangenen Samstag (16.5. / 18:30 Uhr) soll ein 46-jähriger Mann im Regionalexpress 30, auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Gießen, mehrere Personen bedroht und beleidigt haben.

Zudem kam er einigen Kindern bedrohlich nahe und rauchte im Zug.

Der Zug befand sich in Anfahrt auf den Bahnhof Marburg. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen wurde zum Bahnhof eingesetzt.

Ein Zeuge deutete den 46-Jährigen auf dem Bahnsteig heraus.

Als die Streife der Bundespolizei ihn ansprach, verhielt er sich äußerst aggressiv und unkooperativ.

Auf Grund seines Angriffsverhaltens legten ihm die Beamten Handschellen an. Zu Identitätsfeststellung brachten sie den 46-jährigen Deutschen zur Polizeistation Marburg.

Weitere Polizeiliche Maßnahmen fanden auf dem Bundespolizeirevier Gießen statt, dass er später wieder verlassen durfte.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann. oder selber betroffen war, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

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