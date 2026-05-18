PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Mann bedroht und beleidigt Fahrgäste im Regionalexpress

Marburg (ots)

Am vergangenen Samstag (16.5. / 18:30 Uhr) soll ein 46-jähriger Mann im Regionalexpress 30, auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Gießen, mehrere Personen bedroht und beleidigt haben.

Zudem kam er einigen Kindern bedrohlich nahe und rauchte im Zug.

Der Zug befand sich in Anfahrt auf den Bahnhof Marburg. Eine Streife des Bundespolizeireviers Gießen wurde zum Bahnhof eingesetzt.

Ein Zeuge deutete den 46-Jährigen auf dem Bahnsteig heraus.

Als die Streife der Bundespolizei ihn ansprach, verhielt er sich äußerst aggressiv und unkooperativ.

Auf Grund seines Angriffsverhaltens legten ihm die Beamten Handschellen an. Zu Identitätsfeststellung brachten sie den 46-jährigen Deutschen zur Polizeistation Marburg.

Weitere Polizeiliche Maßnahmen fanden auf dem Bundespolizeirevier Gießen statt, dass er später wieder verlassen durfte.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann. oder selber betroffen war, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0561 816 160 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kassel
Heerstr. 5
34119 Kassel
Tanja Büdenbender
Telefon: 0561/81616 - 1012
E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:30

    BPOL-KS: Unbekannte legen Reifen auf die Gleise

    Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots) - Unbekannte Personen legten am Sonntag (17.5. / 14:50 Uhr) auf der Bahnstrecke von Treysa nach Schlierstein, einen Reifen auf die Gleise. Ein Güterzug überfuhr den Reifen mit einer Geschwindigkeit von ca. 100 km/h. Durch den Vorfall wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, auch die Lok wurde nicht beschädigt. Eine Sperrung der Strecke wurde veranlasst, und die Reifenteile ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 14:33

    BPOL-KS: Unbekannter randaliert und schlägt Zeugen ins Gesicht

    Wetzlar (ots) - Ein unbekannter Mann soll am gestrigen Montag (11.5., 23:15 Uhr) am Bahnhof Wetzlar mehrfach gegen ein Wartehäuschen geschlagen haben. Als sich ein 43-jährige Mann nach dem Randalierer umdrehte fühlte dieser sich offensichtlich provoziert und näherte sich dem Mann. Der 43-Jährige versuchte zunächst durch einen Stoß den unbekannten Mann auf Abstand zu halten. Daraufhin schlug der Unbekannte nach dem ...

    mehr
  • 27.04.2026 – 14:44

    BPOL-KS: Bundespolizei sucht Zeugen - Körperverletzung im Bahnhof Bebra

    Bebra (ots) - Beim Ausstieg aus einem Cantuszug, kam es am Samstag (25.04.26) gegen 22:00 Uhr im Bahnhof Bebra zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Bereits während der Fahrt, des aus Eisenach kommenden Zuges, gerieten zwei männliche Fahrgäste verbal aneinander. Als sich dann, beim Halt im Bahnhof Bebra, die Türen zum Ausstieg öffneten eskalierte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren