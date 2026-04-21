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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken und erneut ohne Fahrerlaubnis in Sömmerda erwischt

Sömmerda (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppte eine Streife am Montagabend (20.04.2026) gegen 18:15 Uhr in der Frohndorfer Straße in Sömmerda einen Mercedes-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der 54-Jährige mit über 1,2 Promille unterwegs gewesen war. Zudem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Da er bereits wiederholt mit demselben Fahrzeug ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss festgestellt worden war, stellten die Polizisten das Auto sicher und ließen es abschleppen. Der 54-Jährige musste zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren, u. a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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