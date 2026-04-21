Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Glutreste beschädigen Hausfassade in Elxleben

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagvormittag (20.04.2026) kam es in Elxleben im Landkreis Sömmerda zu einem Brand an einer Doppelhaushälfte. Gegen 09:30 Uhr gerieten hinter dem Haus in einer Mülltonne gelagerte Glutreste von zuvor verbranntem Feuerholz in Brand. Das Feuer griff anschließend teilweise auf die Fassade des Hauses über. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand zügig. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand an der Fassade ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam zur Brandortuntersuchung an den Tatort und leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. (DS)

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