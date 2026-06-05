Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Seniorin übergibt Bankkarte an Betrüger

Neuss (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ermittelt in einem Betrugsfall, in dem eine 91-jährige Neusserin geschädigt wurde.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde die Seniorin am Mittwoch, 3. Juni, gegen 15 Uhr telefonisch von einer bislang unbekannten Verdächtigen kontaktiert. Die Anruferin gab sich als Mitarbeiter der Sparkasse Neuss aus und berichtete von einem unbefugten Zugriff auf das Konto der 91-Jährigen. Aus Sicherheitsgründen müsse daher ihre Karte abgeholt und überprüft werden. Im Laufe des Gesprächs brachte die mutmaßliche Betrügerin die Seniorin auch dazu, ihre PIN-Nummer herauszugeben. Gegen 16:10 Uhr erschien dann eine unbekannte männliche Person an der Anschrift der Neusserin an der Friedrichstraße. Dieser konnte einen augenscheinlichen Sparkassenausweises vorzeigen und nahm die Bankkarte der Seniorin entgegen, bevor er sich entfernte. Wenig später rief die Geschädigte ihren Sohn an, woraufhin der Betrug klar wurde. Die Karte wurde gesperrt, nach jetzigem Kenntnisstand ist es nicht zu unautorisierten Abbuchungen gekommen.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Zusätzlich rät die Polizei Freunden und Angehörigen von älteren Menschen, diese zum Thema Betrug zu sensibilisieren. Im Umgang mit Fremden ist ein gesundes Misstrauen angeraten. Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter, Handwerker oder Polizeibeamte aus, um so an Geld und Wertsachen zu kommen. Doch wer die Tricks kennt, kann den Versuch vereiteln.

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