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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten angetroffen

Jüchen (ots)

Seit dem 1. Juni hat die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 16-Jährigen aus Jüchen gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6286419).

Dieser wurde nun wohlbehalten angetroffen.

Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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