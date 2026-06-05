Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten angetroffen
Jüchen (ots)
Seit dem 1. Juni hat die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 16-Jährigen aus Jüchen gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6286419).
Dieser wurde nun wohlbehalten angetroffen.
Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss
Telefon: 02131 300-14000
Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell