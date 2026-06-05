Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermisster Jugendlicher wohlbehalten angetroffen

Jüchen (ots)

Seit dem 1. Juni hat die Polizei per Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten 16-Jährigen aus Jüchen gesucht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6286419).

Dieser wurde nun wohlbehalten angetroffen.

Die Fahndung wird damit zurückgenommen, der Link zum Fahndungsportal wird abgeschaltet. Die Polizei dankt der Bevölkerung für die Unterstützung.

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