Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autoaufbrecher erbeutet Geldbörse

Meerbusch (ots)

Eine schwarze Geldbörse und kleine grüne Tasche mit Münzgeld hat ein Autoaufbrecher am Freitag (05.06.), gegen 14:00 Uhr, an der Comeniusstraße in Osterath erbeutet.

Ein Zeuge hatte den Mann beobachtet, wie er an einem weißen Mercedes das hintere rechte Dreieckfenster einschlug und den Wagen öffnete. Der Unbekannte durchsuchte den Wagen und flüchtete zu Fuß in Richtung Fröbelstraße als er den Zeugen bemerkte.

Täterbeschreibung:

männlich, groß und schlank, ungewöhnliches Gangbild, südländisches Erscheinungsbild mit dunklem Hautton, beige Jacke, schwarze Kappe

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

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