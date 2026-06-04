Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260604.2 Kiel: Drogenfund bei Personenkontrolle und Wohnungsdurchsuchung - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Am Dienstag (02.06.26) kontrollierten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers am Kieler Hauptbahnhof einen Mann, der neben Betäubungsmittel auch einen höheren Bargeldbetrag bei sich führte. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten weitere Drogen. Der Tatverdächtige kam in Untersuchungshaft.

Am vergangenen Dienstag, gegen 13:45 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte des 2. Polizeireviers vor dem Kieler Hauptbahnhof einen 50-jährigen Mann. Der Vorplatz des Bahnhofes liegt innerhalb einer eingerichteten Waffenverbotszone, wodurch in diesem Bereich anlassunabhängige Personenkontrollen ermöglicht werden.

Im Rahmen der Kontrolle fanden die Beamten mehrere Konsumeinheiten unterschiedlicher Betäubungsmittel und eine untere vierstellige Summe Bargeld in szenetypischer Stückelung bei dem Mann und stellten diese Gegenstände sicher. Bei der anschließend erfolgten Durchsuchung der Wohnung des 50-jährigen Deutschen konnten rund 24 g Heroin, 350 LSD Trips, zirka 420 g Haschisch, 60 g Ecstasy sowie Narkosemittel und ein Messer aufgefunden werden.

Die Einsatzkräfte nahmen den dringend Tatverdächtigen vorläufig fest und lieferten ihn in das Polizeigewahrsam ein.

Am Folgetag (03.06.2026) erfolgte die Vorführung vor dem Amtsgericht Kiel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ die zuständige Richterin einen Untersuchungshaftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge mit Waffen führt das Kommissariat 17 der Bezirkskriminalinspektion Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Mathias Stöwer / Polizeidirektion Kiel

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