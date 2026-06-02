Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260602.1 Kiel: Steinwurf auf Streifenwagen - versuchtes Tötungsdelikt - Zeugen gesucht - Belohnung ausgesetzt

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Gestern kam es aus einem Wohnhaus heraus zu einem Steinwurf auf einen Funkstreifenwagen. Der Stein durchschlug die Frontscheibe und traf eine Polizeibeamtin. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen.

In der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2026 gegen 0:45 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung des 3. Polizeireviers Kiel den Vorplatz des Mehrfamilienhauses am Kurt-Schumacher-Platz, als unvermittelt ein Pflasterstein auf Kopfhöhe die Frontscheibe des Streifenwagens durchschlug. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Einsatzkräfte, welche zuvor zu einer Ruhestörung alarmiert wurden. Der Stein traf die auf dem Beifahrersitz befindliche 25-jährige Polizeibeamtin an der Hand und am Sprunggelenk. Sie ist nicht mehr dienstfähig. Ihr 59-jähriger Kollege blieb unverletzt.

Nach jetzigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Stein von einem höhergelegenen Balkon des Mehrfamilienhauses auf den Streifenwagen geworfen wurde. Bei dem Stein handelt es sich um ein ca. 10x20x5 cm großes Bruchstück einer Gehwegplatte.

Die Staatsanwaltschaft stufte den Steinwurf als versuchtes Tötungsdelikt ein. Die Polizei hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel die Ermittlungen eingeleitet und sucht Zeuginnen und Zeugen. Es wird eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ermittlung und rechtskräftiger Verurteilung des Täters führen, ausgelobt. Die Polizei nimmt diese Hinweise unter 0431 160 / 3333 entgegen.

Michael Bimler, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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