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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260601.1 Passade: Verkehrsunfall mit zwei lebensgefährlich verletzten Personen

Passade (ots)

Gestern kam es auf der Landesstraße 50 in Passade zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Der Motorradfahrer und sein Sozius verletzten sich hierbei lebensgefährlich. Der Fahrer des Pkw stand unter Schock. Die Landesstraße 50 (L50) war für mehrere Stunden gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen habe der Fahrer des Pkw Opel Corsa gegen 14:30 Uhr die Straße Eichsollkamp (L50) aus Richtung Fiefbergen kommend befahren und beabsichtigt nach links in die Dörpstraat einzubiegen. Aufgrund des Gegenverkehres habe er anhalten müssen. Der Motorradfahrer mit seinem Sozius auf einer Honda CBR habe in gleicher Richtung die L50 befahren und sei dem Pkw ungebremst aufgefahren.

Der 27-jährige Motorradfahrer erlitt durch den Sturz lebensgefährliche Verletzungen. Sein Sozius, ein 23-jähriger Mann, verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls lebensgefährlich. Beide Männer kamen mittels Rettungswagen bzw. Rettungshubschrauber in Krankenhäuser. Der 21-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und konnte vor Ort ärztlich versorgt werden.

Ein Sachverständiger erschien auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel vor Ort, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Ein Abschlepper verbrachte beide Fahrzeug zum Betriebshof. Die Unfallstelle war bis 18 Uhr voll gesperrt.

Die Polizeistation Schönberg führt die Unfallermittlungen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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