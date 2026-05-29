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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260529.1 Schwentinental: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raubtat an der Schwentine

Schwentinental (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Raubdelikt im Ortsteil Raisdorf. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Nach jetzigem Ermittlungsstand sei die Geschädigte nach eigenen Angaben am Donnerstag, den 28.05.2026, gegen 07:30 Uhr an der Schwentine im Ortsteil Raisdorf spazieren gewesen. Unweit der Straße Flachsland sei plötzlich eine jugendlich wirkende männliche Person aus einem Gebüsch gesprungen, habe sie ergriffen und schließlich ihre Handtasche entrissen. Der Täter verletzte die Spaziergängerin dabei leicht.

Der Täter sei anschließend auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung "Weiße Brücke" davongefahren.

Er wurde als kräftig, etwa 160 bis 165 cm groß und mit blasser bzw. heller Hautfarbe beschrieben. Sein Alter wurde auf 13 bis 15 Jahre geschätzt. Bekleidet gewesen sei er mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer roten Sportshorts mit weißen und blauen Applikationen sowie einem weißen Rand, weißen Socken mit einem auffälligen weiß‑blau‑weißen Muster und hellen Schuhen. Zudem habe er einen auffälligen Crosshelm mit Brille und Visier getragen.

Die Kriminalpolizeistelle Plön hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Raubstraftat aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 33 33 angenommen.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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