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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260527.1 Kreis Plön: Trost-Teddys für Polizeieinsätze - Medieneinladung

Plön (ots)

Sind Kinder in Notlagen, ist neben praktischer Hilfe der Trost besonders wichtig. Stofftiere bieten eine im wahrsten Sinne des Wortes greifbare Trostfunktion. Holger Langhagen aus Stakendorf spendet privat seit vielen Jahren solche Teddybären an Hilfsorganisationen. Eine starke Geste für die Kleinsten.

Die Polizei im Kreis Plön führt die Teddys künftig in Einsatzfahrzeugen mit. Die Stofftiere dienen den Einsatzkräften als bewusstes Mittel zur Krisenintervention - und oft als erster Schritt zu weiterer Hilfe für die betroffenen Kinder, beispielsweise nach Verkehrsunfällen oder anderen belastenden Einsätzen.

Am 10. Juni 2026 überreicht Holger Langhagen rund 200 Stofftiere an Polizeikräfte, die dann bei Einsätzen als Überbringer fungieren. Die Übergabe findet um 10 Uhr in Schönberg statt. Neben Polizeikräften aus dem Kreis Plön wird auch der Revierleiter des Polizeireviers Plön, Polizeioberrat Michael Martins, anwesend sein.

Interessierte Medienvertreterinnen und -vertreter sind eingeladen, die Übergabe zu begleiten. Es wird um vorherige Anmeldung bis zum 5. Juni 2026, 14 Uhr, gebeten.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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