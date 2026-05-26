Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.6 Kiel: 67-Jährige aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260526.4

Kiel (ots)

Die seit heute Nachmittag vermisste 67-Jährige ist wieder da.

Einsatzkräfte trafen die Frau am späten Abend im Kieler Stadtgebiet an. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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