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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.6 Kiel: 67-Jährige aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260526.4

Kiel (ots)

Die seit heute Nachmittag vermisste 67-Jährige ist wieder da.

Einsatzkräfte trafen die Frau am späten Abend im Kieler Stadtgebiet an. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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