Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260526.5 Kiel

Kreis RD-Eckernförde: 82-Jähriger aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260526.3

Kiel (ots)

260526.5 Kiel: 82-Jähriger aus Kiel angetroffen - Folgemeldung zu 260526.3 Der seit heute Nachmittag vermisste 82-Jährige ist wieder da.

Einsatzkräfte trafen den Mann am späten Abend im Kieler Stadtgebiet an. Eine Straftat stand nicht im Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei der Suche und bitten darum, die Suchmeldung nicht weiter zu verbreiten und insbesondere die Bilder zu löschen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

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