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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260527.2 Kiel: Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Brand im Karlstal

Kiel (ots)

Am Montagabend brannte es in einem leerstehenden Motel-Gebäude im Karlstal. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht nach Zeuginnen und Zeugen.

Am Montag, den 25.05.2026, gegen 20:40 Uhr bemerken Anwohnerinnen eine Rauchentwicklung aus dem leerstehenden Motel-Gebäude im Karlstal. Die Feuerwehr Kiel konnte das Feuer, das nach jetzigem Stand der Ermittlung im Keller des Gebäudes ausgebrochen war, löschen.

Zum Zeitpunkt des Brandes hatten Passanten drei jugendlich wirkende Personen im Nahbereich des Gebäudes wahrgenommen. Inwieweit diese Personen im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen oder zu den drei Personen geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0431 / 160 33 33 angenommen.

Magnus Gille

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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