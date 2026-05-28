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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260528.1 Kiel: Einbrecher in Pries festgenommen - Haftbefehl erlassen

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Gestern Morgen kam es im Stadtteil Pries zu einem Einbruch in ein Reihenmittelhaus. Im Laufe des Vormittags versuchte der Täter offenbar noch in zwei weitere Reihenhäuser einzubrechen. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen im Laufe des Tages fest. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Gestern gegen 06:30 Uhr alarmierte der Wohnungsinhaber eines Reihenhauses die Polizei und teilte mit, dass es gegen 04:45 Uhr zu einem Einbruch in sein Haus in der Mensingstraße gekommen sei. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte ein aufgehebeltes Fenster fest, durch welches der Täter sich offensichtlich Zugang zum Haus verschaffte und Gegenstände im unteren dreistelligen Wert entwendete. Der Täter konnte zunächst flüchten.

Eine Überwachungskamera der Nachbarn filmte die Tat. Auf dem Videomaterial war der Täter eindeutig zu erkennen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst negativ.

Am Morgen meldete sich ein weiterer Anwohner, der mitteilte, dass es gegen 05:00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in sein Reihenhaus in der Mensingstraße gekommen sei. Auf vorhandenen Videoaufzeichnungen war zu erkennen, wie derselbe Täter versuchte über den rückwärtigen Bereich Zugang zum Hausinneren zu erhalten.

Ermittlungen ergaben, dass versucht wurde in ein drittes Reihenhaus in der Mensingstraße einzubrechen. Da Tatzeit und Vorgehensweise zu den beiden erwähnten Taten passen, wird ein möglicher Zusammenhang geprüft.

Gegen 11:00 Uhr trafen zwei Polizeibeamte des 1. Polizeireviers in Höhe der Fördestraße auf den 44-jährigen deutschen Tatverdächtigen und nahmen diesen vorläufig fest.

Die Einsatzkräfte führten den Mann zunächst dem Polizeigewahrsam zu. Im Anschluss erfolgte die Vorführung des 44-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht. Eine Richterin erließ Haftbefehl. Der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Er wird sich in einem Strafverfahren wegen der Einbruchstaten verantworten müssen. Die Ermittlungen führt das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalinspektion Kiel gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel.

Hanna Borgwardt, Staatsanwaltschaft Kiel

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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