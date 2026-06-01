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Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260601.2 Kiel: Brand eines Reihenhauses - Polizei ermittelt

Kiel (ots)

Am Samstagmorgen (30.05.26) kam es in der Straße Bebelplatz im Stadtteil Elmschenhagen zum Brand eines Reihenmittelhauses. Mehrere Personen kamen mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, teilte eine Bewohnerin des Reihenmittelhauses in der Straße Bebelplatz mit, dass sie in der Wohnung ein offenes Feuer im Bereich der Küche festgestellt habe.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese eine starke Rauchentwicklung und Flammen im Bereich des Obergeschosses fest. Die Feuerwehr rettete mehrere Hausbewohner, die sich im Gebäude an den Fenstern aufhielten, mittels einer Drehleiter.

Mehrere Rettungswagen verbrachten insgesamt zehn Personen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser.

Die vom Brand betroffenen Wohnungen sind unbewohnbar. Es entstand Gebäudeschaden, wobei die Schadenshöhe derzeit nicht beziffert werden kann. Polizeikräfte beschlagnahmten den Brandort. Nähere Angaben zur Brandursache können derzeit nicht gemacht werden. Eine Brandortbegehung erfolgt in den nächsten Tagen.

Das Kommissariat 11 der Bezirkskriminalinspektion Kiel hat die Ermittlungen zu diesem Brandgeschehen aufgenommen.

Mathias Stöwer, Pressesprecher der Polizeidirektion Kiel

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

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