POL-COE: Ascheberg, Sandstraße/Grauer Kleinwagen fährt nach Verkehrsunfall weiter

Coesfeld (ots) - Auf dem Parkplatz des Orthopädicums an der Dülmener Straße hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (26.06.25) einen braunen Mazda 6 und einen schwarzen Honda Jazz beschädigt. Passiert ist das gegen 10.50 Uhr. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: ...

