Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260604.1 Kiel: 61-Jähriger aus Kiel vermisst

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Kiel (ots)

Seit Dienstag wird der 61-jährige Claus-Werner B. vermisst. Zuletzt wurde der Mann an seiner Wohnanschrift im Stadtteil Kiel-Südfriedhof gesehen.

Claus-Werner B. ist dringend auf medizinische Hilfe angewiesen. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Zur aktuellen Kleidung ist nichts bekannt.

Personen, die Herrn B. gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 33 33 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

Stephanie Lage, Pressesprecherin der Polizeidirektion Kiel

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