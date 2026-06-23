Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pedelec-Diebstahl am Bahnhof

Hildesheim (ots)

SÖHLDE/Hoheneggelsen (hep):

Bisher unbekannte Täter entwendeten am 22.06.2026, zwischen 11:00 Uhr und 16:30 Uhr, am Bahnhof Hoheneggelsen ein Pedelec der Marke Bergamont in grau-grün. Das Elektrorad war am Bahnhof an einem Fahrradkäfig angeschlossen. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063 / 901-0, zu melden.

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