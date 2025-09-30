PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 57-jährigen Mann

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

(pl)Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 57-jährigen Mann aus Wehrheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell