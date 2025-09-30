PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen
POL-HG: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 57-jährigen Mann
Bad Homburg v.d. Höhe (ots)
(pl)Die heute veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 57-jährigen Mann aus Wehrheim wird hiermit zurückgenommen. Der Vermisste ist wohlbehalten zurückgekehrt. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51
65187 Wiesbaden
Pressestelle
Telefon: (0611) 345-1045/1041/1042
E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell