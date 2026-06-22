Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines Pedelec

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) Bisher unbekannte Täter entwendeten am 22.06.26, zwischen 09.30 Uhr und 10.15 Uhr ein Pedelec der Marke i:SY in schwarz. Das Kompaktrad war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Straße Moorberg angeschlossen. Der Schaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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