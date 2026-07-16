Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zeugenaufruf: Fahrräder am Bahnhof gestohlen

Bautzen (ots)

15.07.2026 | 18:05 Uhr | Bautzen

Zwei unbekannte Täter haben am 15. Juli 2026 am Bautzener Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen, die im Fahrradunterstand abgestellt waren.

Gegen 18:05 Uhr teilte eine Bürgerin einer Bahnhofsstreife der Bundespolizei mit, dass sie die beiden jugendlichen Täter gerade gesehen hat und diese mit den Zweirädern in Richtung Stadtmitte verschwunden sind. Trotz sofortiger Verfolgung konnten die Täter nicht mehr gestellt werden. Die Zeugin gab an, dass einer der Beiden ein rotes Oberteil getragen hat. Nähere Angaben konnte sie nicht machen. Die Beamten stellten zwei aufgebrochene Fahrradschlösser sicher, die von den gestohlenen Fahrrädern stammen dürften. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet weitere Zeugen und etwaige Geschädigte, sich unter 03586 / 76020 zu melden.

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