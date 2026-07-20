Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal Eingereiste in Grenzkontrollen gestoppt

Zittau (ots)

17.-19.07.2026 | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen im Bereich des Dreiländerecks bei Zittau unerlaubte Einreisen und weitere Straftaten aufgedeckt.

So konnten ein am 17. Juli 2026 per Fernreisebus eingereister 32-jähriger Pakistani, sowie am gesamten Wochenende drei Ukrainer im Alter von 21, 35 und 47 Jahren keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und wurden nach Polen zurückgewiesen. Der 35-jährige Mann musste zudem eine offene Geldstrafe inklusive Gerichtskosten in Höhe von 531,00 Euro zahlen. Er war wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden und hätte bei Nichtzahlung der Summe eine Ersatzhaft von 30 Tagen antreten müssen. Die vier Personen müssen sich wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Am 18. Juli 2026 kontrollierten die Beamten in der Zittauer Friedensstraße einen aus Polen eingereisten 36-jährigen Weißrussen. Der Mann war mit einem Toyota unterwegs und musste eine seit 2021 in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 454,00 Euro hinterlegen.

In der gleichen Grenzkontrollstelle stoppten die Bundespolizisten am 19. Juli 2026 einen aus Polen eingereisten tschechischen LKW-Fahrer. Der 49-jährige Mann war trotz Fahrverbots mit einem Toyota Hilux unterwegs. Die Landespolizei hat die Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis übernommen.

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