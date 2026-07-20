PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Illegal Eingereiste in Grenzkontrollen gestoppt

Zittau (ots)

17.-19.07.2026 | Zittau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende im Rahmen der Grenzkontrollen im Bereich des Dreiländerecks bei Zittau unerlaubte Einreisen und weitere Straftaten aufgedeckt.

So konnten ein am 17. Juli 2026 per Fernreisebus eingereister 32-jähriger Pakistani, sowie am gesamten Wochenende drei Ukrainer im Alter von 21, 35 und 47 Jahren keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente vorlegen und wurden nach Polen zurückgewiesen. Der 35-jährige Mann musste zudem eine offene Geldstrafe inklusive Gerichtskosten in Höhe von 531,00 Euro zahlen. Er war wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilt worden und hätte bei Nichtzahlung der Summe eine Ersatzhaft von 30 Tagen antreten müssen. Die vier Personen müssen sich wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten.

Am 18. Juli 2026 kontrollierten die Beamten in der Zittauer Friedensstraße einen aus Polen eingereisten 36-jährigen Weißrussen. Der Mann war mit einem Toyota unterwegs und musste eine seit 2021 in einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls geforderte Sicherheitsleistung in Höhe von 454,00 Euro hinterlegen.

In der gleichen Grenzkontrollstelle stoppten die Bundespolizisten am 19. Juli 2026 einen aus Polen eingereisten tschechischen LKW-Fahrer. Der 49-jährige Mann war trotz Fahrverbots mit einem Toyota Hilux unterwegs. Die Landespolizei hat die Ermittlungen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis übernommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:05

    BPOLI EBB: 3.410,- Euro Geldstrafe statt Gefängnisaufenthalt

    Zittau (ots) - 16.07.2026 | 09:55 Uhr | Zittau Die Bundespolizei stoppte am 16. Juli 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter. Der 51-jährige Pole war um 09:55 Uhr aus Polen kommend mit einem Transporter eingereist und in der Friedensstraße kontrolliert worden. Laut Fahndungsbestand war der Mann im Oktober 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 14:10

    BPOLI EBB: Kuh im Gleis

    Schmölln (ots) - 15.07.2026 | 20:40 Uhr | Schmölln Am Abend des 15. Juli 2026 hielt sich auf der Bahnstrecke Bischofswerda - Zittau bei Schmölln eine freilaufende Kuh im direkten Gleisbereich auf. Die Bundespolizei nahm um 20:40 Uhr Kontakt mit dem Besitzer auf, der sein Tier umgehend aus dem Gefahrenbereich entfernte und zurück auf seine Weide brachte. Dort war der Zaun niedergetreten und wurde sofort repariert. Es bestand keine konkrete Gefährdung eines ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 14:10

    BPOLI EBB: Zeugenaufruf: Fahrräder am Bahnhof gestohlen

    Bautzen (ots) - 15.07.2026 | 18:05 Uhr | Bautzen Zwei unbekannte Täter haben am 15. Juli 2026 am Bautzener Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen, die im Fahrradunterstand abgestellt waren. Gegen 18:05 Uhr teilte eine Bürgerin einer Bahnhofsstreife der Bundespolizei mit, dass sie die beiden jugendlichen Täter gerade gesehen hat und diese mit den Zweirädern in Richtung Stadtmitte verschwunden sind. Trotz sofortiger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren