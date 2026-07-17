Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 3.410,- Euro Geldstrafe statt Gefängnisaufenthalt

Zittau (ots)

16.07.2026 | 09:55 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 16. Juli 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Der 51-jährige Pole war um 09:55 Uhr aus Polen kommend mit einem Transporter eingereist und in der Friedensstraße kontrolliert worden. Laut Fahndungsbestand war der Mann im Oktober 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nur weil sein Chef für ihn den offenen Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.410,00 Euro zahlte, konnte der Pole weiterreisen und muss nicht die Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen antreten.

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