PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 3.410,- Euro Geldstrafe statt Gefängnisaufenthalt

Zittau (ots)

16.07.2026 | 09:55 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 16. Juli 2026 im Rahmen der Grenzkontrollen in Zittau einen per Haftbefehl gesuchten Straftäter.

Der 51-jährige Pole war um 09:55 Uhr aus Polen kommend mit einem Transporter eingereist und in der Friedensstraße kontrolliert worden. Laut Fahndungsbestand war der Mann im Oktober 2024 wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Nur weil sein Chef für ihn den offenen Gesamtbetrag inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 3.410,00 Euro zahlte, konnte der Pole weiterreisen und muss nicht die Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen antreten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Pressesprecher
Alfred Klaner
Telefon: 0 35 86 - 7 60 22 45
E-Mail: bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Ebersbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Ebersbach
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 14:10

    BPOLI EBB: Kuh im Gleis

    Schmölln (ots) - 15.07.2026 | 20:40 Uhr | Schmölln Am Abend des 15. Juli 2026 hielt sich auf der Bahnstrecke Bischofswerda - Zittau bei Schmölln eine freilaufende Kuh im direkten Gleisbereich auf. Die Bundespolizei nahm um 20:40 Uhr Kontakt mit dem Besitzer auf, der sein Tier umgehend aus dem Gefahrenbereich entfernte und zurück auf seine Weide brachte. Dort war der Zaun niedergetreten und wurde sofort repariert. Es bestand keine konkrete Gefährdung eines ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 14:10

    BPOLI EBB: Zeugenaufruf: Fahrräder am Bahnhof gestohlen

    Bautzen (ots) - 15.07.2026 | 18:05 Uhr | Bautzen Zwei unbekannte Täter haben am 15. Juli 2026 am Bautzener Bahnhof zwei Fahrräder gestohlen, die im Fahrradunterstand abgestellt waren. Gegen 18:05 Uhr teilte eine Bürgerin einer Bahnhofsstreife der Bundespolizei mit, dass sie die beiden jugendlichen Täter gerade gesehen hat und diese mit den Zweirädern in Richtung Stadtmitte verschwunden sind. Trotz sofortiger ...

    mehr
  • 16.07.2026 – 14:10

    BPOLI EBB: Autofahrer fährt trotz Fahrverbot

    Hirschfelde (ots) - 15.07.2026 | 17:20 Uhr | Hirschfelde Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 15. Juli 2026 in Hirschfelde einen Autofahrer, der um 17:20 Uhr trotz verhängtem Fahrverbot auf der B 99 mit seinem Nissan unterwegs war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Den Wagen holte seine Tochter ab. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren