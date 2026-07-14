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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angriff auf Jugendlichen am Bahnhof

Balve (ots)

Ein Jugendlicher soll gestern am Bahnhof Binolen von zwei Personen angegangen worden sein. Der 14-Jährige sei demnach gegen 14-14.30 Uhr dort gewesen. Dann hätten zwei ältere Jugendliche ihn nach Geld gefragt. Als sie nichts bekamen, sollen sie den 14-Jährigen zu Boden geschubst und seinen Rucksack durchsucht haben. Auch Tritte habe es gegeben. Ohne Beute sind sie dann zu Fuß weggelaufen. Nun sucht die Polizei nach zwei schätzungsweise 16/17-Jährigen, die braune Haare und dunkle Kleidung trugen. Beide waren etwa 180-185cm groß. Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 0237390990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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