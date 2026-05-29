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FW Geestland: Vollbrand eines Gartenhauses in Langen - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

FW Geestland: Vollbrand eines Gartenhauses in Langen - Feuerwehr verhindert Brandausbreitung
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Geestland (ots)

Langen. Die Feuerwehr Langen wurde am Freitag (29. Mai 2026) gegen 14 Uhr zu einem brennenden Gartenhaus in die Straße "Auf der Ahrend" alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das rund 25 Quadratmeter große Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten zudem auf angrenzende Zaunelemente übergegriffen und drohten, sich weiter auszubreiten. Einsatzkräfte unter Atemschutz leiteten umgehend die Brandbekämpfung mit zwei C-Rohren ein. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Die Maßnahmen dauerten rund eine Stunde an. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Langen war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stadt Geestland
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0176 243 774 25
E-Mail: presse@feuerwehr-geestland.de

Original-Content von: Feuerwehr Stadt Geestland, übermittelt durch news aktuell

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