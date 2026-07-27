Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz gestoppt

Zittau (ots)

24.07.2026 | 15:50 Uhr | Zittau 25.07.2026 | 21:30 Uhr | Zittau

Ein 57-jähriger Pole war am 24. Juli 2026 mit einem nicht versicherten Mini auf der B 178n bei Zittau unterwegs und wurde um 15:50 Uhr durch Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz gestoppt. Die zuständige Zulassungsstelle hatte die Stilllegung des Fahrzeugs verfügt. Die Fahrt endete an Ort und Stelle.

Am 25. Juli 2026 stoppte eine Bundespolizeistreife um 21:30 Uhr im Zittauer Stadtgebiet einen 19-jährigen Deutschen mit seinem Elektroroller. Auch für dieses Fahrzeug besteht kein Haftpflichtschutz und wurde die Weiterfahrt untersagt.

In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz geschrieben.

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