Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ereignisreicher Nachmittag für die Bundespolizei - innerhalb weniger Stunden gleich zwei Haftbefehle vollstreckt

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Aachen (ots)

Fahndungserfolg für die Bundespolizei in Aachen - durch aufmerksame Beamte der Bundespolizei in Aachen konnten innerhalb weniger Stunden gleich zwei Haftbefehle vollstreckt werden. Für einen der beiden festgenommenen Personen folgt nun eine lange Freiheitsstrafe. Am Nachmittag, des 17.06.2026 hat die Bundespolizei in Aachen Fahndungserfolge. Innerhalb weniger Stunden konnte sie zwei Haftbefehle vollstrecken.

Ein 51-jähriger belgischer Staatsangehöriger reiste mit seinem PKW von Belgien nach Deutschland ein und fragte dabei noch die Beamten, ob er überhaupt einreisen darf. Bei einer Kontrolle des Mannes fällt jedoch schnell auf, dass dieser noch 501 Tage Restfreiheitsstrafe von ursprünglich 3 Jahren zu verbüßen hat. Der Mann wurde zuvor von der Justiz in Osnabrück wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie zur Beihilfe zum unerlaubten Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren verurteilt. Beim Antreffen durch die Bundespolizei in Aachen waren noch 501 Tage Restfreiheitsstrafe offen. Der belgische Staatsangehörige wurde festgenommen und nach Abschluss aller Maßnahmen durch die Bundespolizei in Aachen der Justizvollzugsanstalt in Aachen überstellt.

Gleich wenige Stunden später wurde durch die Bundespolizei in Aachen ein 29-jähriger Aserbaidschaner am Bahnhof Aachen-Rothe Erde kontrolliert. Schnell kam heraus, auch gegen diesen Mann bestand ein Haftbefehl. Der junge Mann war durch die Staatsanwaltschaft Kleve zu einer Geldstrafe von 1500,- Euro oder 15 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt. Der junge Mann wurde durch die Beamten festgenommen. Da er die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er zunächst dem polizeilichen Gewahrsamsdienst in Aachen überstellt und wird am heutigen Tag in die Justizvollzugsanstalt in Aachen eingeliefert.

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